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Quito

Dos personas heridas por un choque en la Ruta Viva; la vía está parcialmente habilitada

El accidente ocurrió en el sector de Yanazarapata; la circulación vehicular está parcialmente habilitada en la Ruta Viva.

Dos personas resultaron heridas en un siniestro de tránsito en la Ruta Viva.

CBQ.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

26 may 2026 - 19:01

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Un siniestro de tránsito se registró estemartes 26 de mayo de 2026 en la Ruta Viva, en el sector de Yanazarapata, en el nororiente de Quito.

La emergencia fue atendida por equipos de primera respuesta, que brindaron asistencia prehospitalaria a dos personas afectadas.

Hasta cerca de las 19:00, las autoridades no han detallado las causas del accidente ni el estado de salud de los heridos. 

Vía parcialmente habilitada

Debido al siniestro, la circulación vehicular permanece parcialmente habilitada en sentido Valles–Quito.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución mientras continúan las labores de atención y control en la zona. 

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