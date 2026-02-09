Identifican presencia de parásito en un tipo de pez muy consumido en Ecuador

Lisa, un tipo de pez muy consumido en la costa de Ecuador

Investigadores identificaron por primera vez en Ecuador la presencia del parásito 'Contracaecum overstreeti' en la lisa (Mugil cephalus), un pez de alto consumo en la costa del país, según un estudio científico difundido por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Los investigadores detectaron larvas del nematodo en nueve de los diez peces examinados, todas alojadas en el tejido muscular, es decir, en la parte normalmente destinada al consumo humano, indicó Inabio este lunes.

El hallazgo lo realizaron especialistas de la Universidad de Las Américas, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, el Inabio, la Universidad Central del Ecuador y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, quienes analizaron ejemplares adquiridos en un mercado de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Mediante técnicas de biología molecular confirmaron que se trataba de 'Contracaecum overstreeti', un parásito de la familia Anisakidae con potencial zoonótico, es decir, transmisible a humanos. El hallazgo constituye la primera evidencia molecular de esta especie en peces comestibles del país .

Enfermedad gastrointestinal

La lisa es un pescado ampliamente consumido en Ecuador, incluso en preparaciones con pescado crudo o poco cocido, como el ceviche.

Los anisákidos pueden causar anisakidosis en humanos, una enfermedad gastrointestinal que provoca dolor abdominal, náuseas, vómitos y, en algunos casos, reacciones alérgicas.

Aunque en Ecuador no se han confirmado casos clínicos asociados a este parásito, sí existen registros en países vecinos como Perú, Colombia, Venezuela y Chile, lo que para los investigadores podría indicar un subdiagnóstico.

Posible impacto en la salud pública

El estudio también advierte que la elevada prevalencia observada podría tener implicaciones tanto para la salud pública como para la seguridad alimentaria, especialmente porque gran parte del pescado procedente de la pesca artesanal se comercializa en mercados abiertos sin inspección sanitaria sistemática.

Ante estos resultados, los científicos recomendaron fortalecer la vigilancia parasitológica en peces marinos, mejorar las prácticas de manipulación y conservación, y promover entre los consumidores la correcta cocción del pescado