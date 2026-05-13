Mascotas acompañan a parejas en su matrimonio y dejan su huella como invitados

Los animalitos participan simbólicamente en las bodas en Ecuador.

En Ecuador, las mascotas pueden participar como testigos simbólicos en las bodas civiles del Registro Civil.

Esta medida 'pet friendly' permite que las mascotas acompañen a la pareja y dejen su huella en un certificado como parte de las nuevas políticas de "sensibilización e inclusión familiar".

Varios hogares califican a su mascota como familia

La entidad aclara que las mascotas no reemplazan a los testigos legales humanos, que deben ser dos y mayores de edad, pero participan activamente en la ceremonia.

Los contrayentes reciben un documento simbólico donde la mascota estampa su huella. Los animalitos pueden, incluso, llevar los anillos durante el acto.

De acuerdo con la entidad, la iniciativa responde a las nuevas dinámicas familiares y al alto porcentaje de hogares ecuatorianos que incluyen perros y gatos como miembros de la familia.