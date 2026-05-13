Caso Bernal: Esperan que se ratifique sentencia por femicidio en audiencia de casación

El miércoles 20 de mayo se realizará la Audiencia de Casación en la que Cáceres busca salir de prisión.

Después de tres años del femicidio de María Belén Bernal las diligencias judiciales continúan vigentes.

Este miéroles 20 de mayo de 2026, a las 14:00, se desarrollará la audiencia de casación en la que el femicida Germán Cáceres busca salir en libertad.

Familiares, amigos y colectivos de mujeres que acompañan el caso realizaron una invitación a la ciudadanía para acompañar, en un plantón, el proceso.

También solicitan revisar la situación de Alfonso C.

"Invitamos cordialmente a la cobertura de la audiencia de casación referente al caso de femicidio de la abogada María Belén Bernal", indicaron en un comunicado.

Añadieron que el proceso representa el último recurso legal ordinario para ratificar la sentencia contra Cáceres y asegurar que mantenga su sentencia.

Aunque la actividad se centra en el expolicia que asesinó a Bernal, también exigirán que se revise el proceso por omisión en contra de Alfonso C..

Cáceres cumple condena por femicidio en cárcel de Quito

Según Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, la policía y la fiscalía actuaron con negligencia y apenas lo vincularon.

Cáceres fue condenado a 34 años y ocho meses por el femicidio de su esposa, María Belén Bernal, ocurrido en septiembre de 2022, dentro de una escuela de Policía. Actualmente cumple la condena en la Cárcel 4 de Quito.