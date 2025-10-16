Imbabura continúa con cierres; así está la red vial en Ecuador este jueves 16 de octubre

Cierres y bloqueos persisten en cuatro provincias de Ecuador

Las vías en la provincia de Imbabura continúan cerradas en el día 25 del paro de la Conaie. Otros cierres viales también afectan el sur de Ecuador.

Hasta este jueves 16 de octubre son cuatro las provincias que presentan cierres y bloqueos en las vías.

Afectaciones en Loja

Afectaciones también se registran en el sur del país, Loja reporta los siguientes cierres:

Loja – Saraguro : Cerrada (San Lucas – La Chorrera)

: Cerrada (San Lucas – La Chorrera) Saraguro – Cuenca : Cerrada (San Vicente / Puente Sinincapac / Quebrada Gushacapa)

: Cerrada (San Vicente / Puente Sinincapac / Quebrada Gushacapa) Paso parcial: Catamayo – Paltas / Puyango – Arenillas / Celica – Alamor / Cariamanga – Espíndola.

Cierres en Imbabura

Los cierres en Imbabura continúan pese al acuerdo entre dirigentes de las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional. Las vías afectadas son:

Zuleta - Rumipamba

Otavalo - Cotacachi

San Roque - Otavalo

Cotacachi - Apuela - García Moreno

Otavalo - González - Suárez

Bloqueos en Pichincha

Bloqueos y cierres también continúan en el norte de la provincia de Pichincha.

Guayllabamba - Calderón (cerrada con resguardo policial)

Tabacundo - Cajas, Cayambe - Cajas

Cierres en Carchi