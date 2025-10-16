Imbabura continúa con cierres; así está la red vial en Ecuador este jueves 16 de octubre
Este jueves 16 de octubre son cuatro las provincias que presentan cierres y bloqueos en las vías.
Cierres y bloqueos persisten en cuatro provincias de Ecuador
16 oct 2025 - 06:29
Las vías en la provincia de Imbabura continúan cerradas en el día 25 del paro de la Conaie. Otros cierres viales también afectan el sur de Ecuador.
Afectaciones en Loja
Afectaciones también se registran en el sur del país, Loja reporta los siguientes cierres:
- Loja – Saraguro: Cerrada (San Lucas – La Chorrera)
- Saraguro – Cuenca: Cerrada (San Vicente / Puente Sinincapac / Quebrada Gushacapa)
- Paso parcial: Catamayo – Paltas / Puyango – Arenillas / Celica – Alamor / Cariamanga – Espíndola.
Cierres en Imbabura
Los cierres en Imbabura continúan pese al acuerdo entre dirigentes de las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional. Las vías afectadas son:
- Zuleta - Rumipamba
- Otavalo - Cotacachi
- San Roque - Otavalo
- Cotacachi - Apuela - García Moreno
- Otavalo - González - Suárez
Bloqueos en Pichincha
Bloqueos y cierres también continúan en el norte de la provincia de Pichincha.
- Guayllabamba - Calderón (cerrada con resguardo policial)
- Tabacundo - Cajas, Cayambe - Cajas
Cierres en Carchi
- Bolívar - Piquiucho
