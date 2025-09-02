Cierres viales por construcción de paso elevado en la av. Juan Tanca Marengo, en Guayaquil

La congestión en la avenida Juan Tanca Marengo preocupa a quienes transitan por el lugar.

La construcción del paso elevado en la avenida Juan Tanca Marengo se inició el lunes 1 de septiembre de 2025. Este martes se aplicarán los primeros cierres viales.

Los primeros cierres viales se aplicarán en la intersección de la avenida Juan Tanca Marengo y Rodrigo de Chávez desde la noche de este martes.

"Entre el 2 y el 5 de septiembre, los trabajos van a ser exclusivamente nocturnos para delimitar la zona de trabajo", detalló Carlos Vásquez, director de Obras Públicas.

Durante los primeros días los cierres serán solo de 21:00 a 22:00 para instalar un cerramiento perimetral.

A partir del sábado 6 de septiembre se cerrará completamente el paso en la intersección de la avenida Juan Tanca Marengo y Rodrigo de Chávez. Ese día se iniciará la primera fase de la construcción.

La obra contempla la construcción de un paso elevado de más de 450 metros de longitud en sentido este - oeste. El presupuesto para la cosntrucción asciende a 13,4 millones de dólares.

Desde el lunes 8 de septiembre el transporte público será desviado. Esta medida afectará a las rutas de buses 123, 55 y 13.

La construcción de la obra tiene un plazo de 20 meses y según el alcalde Aquiles Álvarez, se trata de una "solución integral espectacular".