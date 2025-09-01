Daniel Noboa convoca a una marcha ciudadana para el próximo jueves 11 de septiembre

El presidente Daniel Noboa convocó a una nueva marcha ciudadana por la paz y la justicia en Ecuador. Así lo dio a conocer la noche de este lunes 1 de septiembre.

Desde la Presidencia del Ecuador se informó que la "gran marcha ciudadana" será en la ciudad de Guayaquil el próximo jueves 11 de septiembre.

En un escueto comunicado se señaló que el objetivo de esta marcha será expresar "el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia, valores fundamentales para la convivencia democrática".

Noboa hizo un llamado a los ciudadanos a sumarse a esta manifestación "de unidad nacional".

Segunda marcha de Noboa

Esta es la segunda vez que Noboa encabezará una marcha en el país. La primera se dio el pasado 12 de agosto donde Noboa junto a ciudadanos que llegaron desde varias provincias de Ecuador, en buses, marcharon desde la av. 10 de Agosto hacia la Corte Constitucional (CC).

Daniel Noboa se unió a los marchantes en el vehículo de la Presidencia, con un fuerte dispositivo de seguridad y en los exteriores de la CC defendió las leyes en materia económica urgentes que aprobó la Asamblea Nacional.

En su marcha hacia la Corte también lo acompañó la vicepresidenta, María José Pinto.