Alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca acudieron a reunión convocada con la Cancillería

Los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz; de Guayaquil, Aquiles Álvarez; y de Cuenca, Cristian Zamora, llegaron juntos a la reunión convocada por la Cancillería ecuatoriana este martes 2 de septiembre de 2025.

Los funcionarios llegaron al edificio de la Cancillería pasadas las 09:00 para reunirse con la canciller, Gabriela Sommerfeld y el ministro del Interior, John Reimberg.

La reunión servirá para tratar el tema de seguridad en el país, previo a la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegará a Ecuador el 3 de septiembre.

De acuerdo con declaraciones previas de la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, esta reunión servirá como "una suerte de preparación" para la reunión con el secretario estadounidense.

Según Jaramillo, la agenda oficial de Rubio arrancará, el jueves 4 de septiembre del 2025, con una reunión con el presidente Daniel Noboa, en Carondelet. En ese encuentro también estará presente la canciller Sommerfeld y el encargado de negocios de la embajada americana.

Posteriormente, Rubio tendrá un encuentro con miembros del gabinete de Noboa y finalmente, a las 10:30 del jueves 4 de septiembre, está prevista una rueda de prensa para informar detalles de la visita del funcionario del gobierno de Donald Trump.