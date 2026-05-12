Zamora: Clausuran farmacia que vendía pastillas para dormir sin receta médica

Una farmacia en Zamora fue clausurada por venta irregular de medicamentos.

Una farmacia que supuestamente vendía medicamentos hipnóticos de manera irregular fue clausurada.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó este martes 12 de mayo de 2026 que un establecimiento en Zamora fue hallado incumpliendo la normativa.

La farmacia vendía medicamentos hipnóticos o inductores del sueño de manera irregular, según las denuncias que recibió Arcsa.

Los técnicos de la Agencia descubrieron la venta sin receta médica de productos con restricción.

Las autoridades recordaron que “es prohibida la venta de medicamentos que contengan sustancias estupefacientes y psicotrópicas que no cuenten con receta emitida por profesionales autorizados para prescribirlas”, según la Ley de Salud y su reglamento.

En el mismo local se halló un espacio donde se ubicaba una camilla, jeringas y otros dispositivos médicos, "lo que evidenciaría la realización de procedimientos invasivos".

La farmacia fue clausurada como medida preventiva y la Arcsa iniciará un proceso administrativo para sancionar a los propietarios.