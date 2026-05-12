Vía Alóag - Santo Domingo cerrada por choque entre camión y tráiler

Un tráiler y un camión chocaron en la vía Alóag - Santo Domingo.

Un choque entre un camión y un tráiler ocasionó el cierre de la vía Alóag - Santo Domingo este martes 12 de mayo de 2026.

Según reportes del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, el siniestro ocurrió en la carretera antes del mediodía.

Una persona resultó herida por el choque y no se registraron otras víctimas o daños.

Un camión quedó volcado en la carretera. Su cajón de madera quedó destruido y algunas partes terminaron en la calzada.

Mientras que el tráiler terminó a un lado de la vía con daños en su carrocería.

La vía fue cerrada en el kilómetro 87 mientras las autoridades recogen información del choque.

Al sitio llegaron ambulancias de los bomberos de Santo Domingo, Cruz Roja ecuatoriana y equipos de la Policía Nacional.