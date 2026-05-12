Clausuran gallera clandestina en Yaruquí, se encontraron 60 gallos de pelea

AMC clausuró gallera donde se encontraban más de 100 personas

Autoridades clausuraron una gallera clandestina ubicada en Yaruquí, al norte de Quito.

El establecimiento operaba oculto en un galpón. De acuerdo con la información, se encontraron más de 100 personas y 60 gallos de pelea.

"La actividad promocionaba sus eventos a través de redes sociales, en las que detallaban horarios y costos de inscripción de USD 20", indicó La Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Además, indicaban una base de apuesta de USD 200 y premios para los tres primeros lugares.

Multas por organizar, promocionar o participar

“Al momento de ingresar, junto con la Policía Nacional, pudimos constatar el inicio de una pelea, la cual fue interrumpida por nuestros equipos de control”, añadió.

Según la información, en el interior del lugar también se encontró a asistentes consumiendo alcohol y alimentos cerca de rastros de sangre de los gallos.

Según el Código Municipal, organizar, promocionar, asistir, participar o apostar en peleas entre animales, o entre animales y personas, constituye una infracción "muy grave" y puede ser sancionada con USD 4.820.