Así estará el clima en Ecuador en feriado de Navidad este jueves 25 de diciembre

Se prevé altas temperaturas diurnas para este jueves 25 de diciembre en Ecuador

La alerta climática N° 69 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que este jueves 25 de diciembre del 2025 el Ecuador presente incremento de temperaturas diurnas con radiación UV.

El organismo indicó que se presentará la probabilidad de ocurrencia de altas temperaturas diurnas e índices de radiación UV en la Amazonía y con menor intensidad en ciertas zonas del Litoral y Sierra.

La recomendación para la ciudadanía es modificar las rutinas diarias y minimizar la actividad intensa al aire libre y la exposición directa al sol en el horario comprendido entre las 10:00 y las 15:00.

Es importante que las personas se mantengan hidratadas y utilicen protección solar adicional ante la radiación.

En las viviendas se recomienda mantener las habitaciones ventiladas y frescas para evitar golpes de calor.

Principales zonas afectadas

En la región Litoral se prevé que las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y el sureste de Manabí, presenten mayor concentración de altas temperaturas.

Por su parte, en la región Interandina, las provincias de Loja, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y con menor intensidad Imbabura y Pichincha presentarán estas condiciones climáticas durante el jueves 25.

En la región Amazónica, las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y con menor intensidad Napo serán las más afectadas.