El quiteño Lenin Iza es finalista de la Copa Mundial de Fotografía 2026 con una imagen del Sangay

El quiteño Lenin Iza forma parte del Top 10 de fotografía a nivel mundial.

¡Orgullo ecuatoriano! El quiteño Lenin Iza es finalista de la Copa Mundial de Fotografía 2026 en la categoría Naturaleza.

El fotógrafo es finalista con una fotografía del volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona Santiago. Ahora forma parte del Top 10 a nivel mundial.

"Los días de mal clima y soledad también forman parte del camino. La montaña te enseña a insistir, a respetar los tiempos y a disfrutar incluso los días cuando no hay foto". Lenin Iza

Es la primera vez que dos ecuatorianos son finalistas en este certamen. Según Iza, este año el honor es por partida doble ya que otro compatriota clasificó en la categoría fotorreportaje.

Para Iza, este es un logro "que me hace recordar que estos cuatro años de desveladas en la montaña buscando la foto perfecta valieron la pena".

El fotógrafo y filmmaker compartió un sentido video con el anuncio. Las felicitaciones y el apoyo no ha parado de llegar en comentarios de las redes sociales.

La Copa Mundial de Fotografía (WPC, por sus siglas en inglés) es una competencia internacional para fotógrafos profesionales de más de 30 países.

Se premian 10 categorías: Naturaleza y paisaje; Naturaleza / Vida Silvestre; Comercial (publicidad, arquitectura, industrial, moda, etc.); Ilustración / Arte digital; Retrato ilustrativo; Retrato natural; Reportaje / Fotoperiodismo; Deportes; Boda abierta; Documental de bodas.

¿Cómo apoyar?

La premiación del certamen de fotografía se realizará en Islandia en abril de 2026. Iza anhela poder viajar a ese país para la ceremonia oficial.

Para hacerlo necesita recaudar fondos, por lo que llamó a sus seguidores a apoyarlo con la compra de sus obras de fotografía disponibles en su sitio web.

En el sitio está disponible la información de las imágenes disponibles y los formatos en los que se entregan. Las fotografías incluyen bastidor y son ideales para decorar cualquier espacio.

Los fondos recaudados permitirán al fotógrafo quiteño viajar y estar presente en la gala de premiación son su obra.