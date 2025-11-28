Lluvias, tormentas, radiación...; así estará el clima en Ecuador este viernes 28 de noviembre

Clima en Ecuador este viernes 28 de noviembre del 2025

Una alerta a corto plazo señaló que este viernes 28 de noviembre de 2025, se esperan eventos de lluvia de variable intensidad en la Amazonía, Litoral y zonas de estribación de cordillera de la Sierra.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señaló que producto de las lluvias es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

El Inamhi señaló que las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, deslizamientos de tierra y bancos de niebla.

Las zonas que serán afectadas por estas condiciones climáticas son:

En la Costa, el interior de Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos.

En la región Interandina las provincias son Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.

En la Amazonía se espera mayor intensidad en Zamora, Mora Santiago y Pastaza.

Radiación

Por su parte el pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta (IUV) prevé un índice "muy alto" en el norte de la provincia de Esmeraldas.

En el resto de provincias del país el Inamhi prevé un índice "alto".