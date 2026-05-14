Asamblea Nacional aprobó 24 leyes en un año: Niels Olsen presenta balance de gestión

Niels Olsen presentó el informe de gesitón del primer año de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, presentó el balance del primer año de gestión del Legislativo actual, cuyo periodo terminará en 2029.

Un evento con más de 1 500 invitados, entre autoridades, representates de organizaciones sociales y estudiantes, se desarrolló en el hemiciclo.

Olsen destacó que en este primer año la Asamblea Nacional ha aprobado 24 leyes y ha cumplido con el 55% de la Agenda Parlamentaria presentada al inicio de la gestión.

“Este año, esta Asamblea cumplió la parte que le correspondía. La parte legislativa. Porque la guerra contra el crimen organizado no la libramos solo nosotros desde este pleno. La libran quienes todos los días entran a las cárceles, patrullan las calles, cuidan las fronteras y recuperan territorios donde el crimen quiso mandar”, añadió Olsen.

Según Olsen, la aprobación de leyes en materia se seguridad como las de Solidaridad Nacional, Inteligencia y Ciberseguridad han dado resultados en operativos de seguridad.

Olsen detalló que estas normativas permitieron, solo en 2026:

1 151 operaciones contra la minería ilegal

25 toneladas de droga incautada

Más de 20 objetivos de alto valor detenidos

641 campamentos ilegales destruidos

Pérdidas superiores a 1 696 millones de dólares para las estructuras criminales

En este primer año la Asamblea Nacional ha sesionado 139 en el Pleno. Mientras que el CAL aprobó 228 resoluciones.