Lluvia, radiación y cielo nublado; así estará el clima en Ecuador este martes 18 de noviembre

Clima en Ecuador este martes 18 de noviembre del 2025

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió la presencia de lluvias en horas de la mañana y radiación al medio día de este martes 18 de noviembre.

Entre las 20h00 del 17 y las 10h00 del 18 de noviembre se espera presencia de lluvias entre moderadas y puntual fuertes al interior de las provincias de Esmeraldas Pastaza Morona Santiago y Zamora.

En el transcurso del día el organismo prevé que se presente cielos que irán de parcial nublado a nublado, lluvias de variable intensidad con tormentas dispersas, mayor énfasis en la región Amazónica, Callejón Interandino, así como el norte e interior del Litoral.

El Inamhi señaló que es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Las condiciones de la vías podrían verse afectadas por agua estancada, deslizamientos de tierra y bancos de niebla.

Radiación UV

Por su parte, en el pronóstico de Índices de Radiación Ultravioleta (IUV) el organismo climático advierte radiación "alta" y "muy alta" en varias provincias del país.

Las provincias que presentarán una radiación "muy alta" son. El oeste de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santa Elena y El Oro.

Finalmente el resto de provincias de la región Sierra y la Amazonía los índices de radiación serán de nivel "alto".