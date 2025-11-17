Presidente Daniel Noboa viajará a Estados Unidos del 18 al 20 de noviembre del 2025

El viaje a Estados Unidos será la primera actividad pública del presidente Noboa tras la consulta popular y el referéndum

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará a Estados Unidos desde el martes 18 hasta al jueves 20 de noviembre del 2025. El anuncio lo hizo mediante el Decreto Ejecutivo 218 firmado este lunes 17.

El mandatario viajará acompañado por el Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira.

En los considerandos se indica que es “interés del Gobierno de Ecuador fortalecer los lazos diplomáticos con sus aliados comerciales”.

Esta es la primera actividad pública del presidente Noboa tras la consulta popular y referéndum en que la opción del Sí, que él impulsaba, tuvo una derrota.

Hasta las 21:20 de este lunes, se desconoce la agenda que cumplirá el Mandatario en Estados Unidos.