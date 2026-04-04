CNE actualiza circunscripciones para elección de concejales en Ecuador

Circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantonesdel país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la actualización de las circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país.

La decisión responde al crecimiento poblacional y a lo establecido en la normativa electoral vigente, que determina la división territorial para estos cargos.

Cantones incluidos en la actualización

Entre los cantones donde se aplicará esta medida están ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Manta, Portoviejo y Santo Domingo, entre otros.

En total, se definieron nuevas distribuciones entre concejales urbanos y rurales, dependiendo de las características de cada territorio.

Por ejemplo:

Quito tendrá 21 concejales (14 urbanos y 7 rurales)

Guayaquil contará con 15 (14 urbanos y 1 rural)

Cuenca tendrá 15 (9 urbanos y 6 rurales)

La ciudadanía podrá verificar a qué circunscripción pertenece a través de la herramienta “Consulta tu lugar de votación” en el sitio web oficial del CNE.