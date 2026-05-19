Conato de incendio en una oficina de Universidad Espíritu Santo en Samborondón

Estudiantes evacuaron ante una alerta de conato de incendio en la Universidad Espíritu Santo, en Samborondón

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Samborondón acudieron, la noche de este martes 19 de mayo de 2026, a las instalaciones de la Universidad Espíritu Santo (UEES), tras el reporte de un conato de incendio en una de las oficinas del campus universitario.

La emergencia generó preocupación entre estudiantes y personal administrativo, luego de que desde distintos puntos de la universidad se observara la presencia de humo y se activaran las alarmas contra incendios.

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En videos difundidos en redes sociales se escucha el sonido de las alarmas mientras decenas de estudiantes abandonan las instalaciones y se concentran en los exteriores de la universidad como medida preventiva.

Equipos de emergencia ingresaron al campus para controlar la situación y verificar posibles daños dentro del edificio afectado. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas, ni afectaciones de gravedad.

Las causas del incendio registrado en una de las oficinas de la institución educativa ubicada en Samborondón están bajo investigación.