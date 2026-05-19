¿Qué son las cajas de ahorro y por qué hay alerta sobre irregularidades en Ecuador?

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se pronunció sobre la regularización de las cajas de ahorro en el país.

Las cajas de ahorro son mecanismos comunitarios utilizados por grupos de personas para reunir dinero, fomentar el ahorro y otorgar préstamos internos entre sus integrantes.

En Ecuador funcionan principalmente en barrios, asociaciones, comunidades y grupos familiares, pero actualmente están bajo la lupa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que impulsa un proceso de regularización en todo el país.

La Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), emitió una resolución en mayo de 2025 para que las cajas comunales y de ahorro se registren en la SEPS y obtengan una autorización para operar. El plazo vence en noviembre de 2026.

Según un listado de elaborado por la SEPS, hasta febrero de 2025 había alrededor de 572 cajas de ahorro registradas. Sin embargo, Valeria Llerena, directora de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) sostiene que hasta mayo de 2026 hay al menos 1 600 entidades operando en Ecuador.

La SEPS advirtió este martes 19 de mayo de 2026 sobre prácticas ilegales detectadas en algunas organizaciones informales y recordó que existe un plazo obligatorio para registrarse y adecuarse a la normativa vigente.

¿Cómo funcionan las cajas de ahorro?

Las cajas de ahorro operan mediante aportes periódicos realizados por sus miembros. El dinero reunido forma un fondo común que luego puede utilizarse para préstamos internos, emergencias o proyectos comunitarios.

Por ejemplo, si 20 personas aportan 20 dólares cada mes, el fondo acumula 400 dólares mensuales que pueden ser utilizados por los socios bajo reglas previamente acordadas.

Estas organizaciones suelen contar con una directiva encargada de manejar los recursos, registrar ingresos y controlar pagos.

Según la SEPS y la normativa de la Junta de Política y Regulación Financiera, las cajas de ahorro deben operar únicamente bajo el principio de “vínculo común”, es decir, entre personas que pertenezcan a una misma comunidad, asociación o grupo determinado.

No pueden captar dinero del público

La Superintendencia recordó que las cajas comunales y cajas de ahorro no están autorizadas para captar dinero del público en general ni ofrecer servicios financieros abiertos.

Además, la regulación establece que estas organizaciones solo pueden funcionar si sus activos no superan los 400 000 dólares.

“La captación abierta de recursos a personas ajenas a la organización carece de validez jurídica y viola la ley”, señaló la SEPS en un comunicado oficial.

La entidad también alertó sobre casos en los que se solicitan pagos bajo supuestos conceptos de “encaje previo”, práctica que calificó como irregular y potencialmente delictiva.

Riesgos de las cajas informales

Expertos en economía popular y solidaria advierten que las cajas de ahorro pueden convertirse en una herramienta útil para comunidades y pequeños grupos, siempre que funcionen con transparencia y controles adecuados.

Sin embargo, cuando operan fuera de la ley existen riesgos como:

Pérdida de dinero

Mal manejo de fondos

Estafas

Captación ilegal de recursos

Falta de respaldo financiero

Por eso, la SEPS recomienda verificar que las organizaciones estén registradas formalmente y evitar entregar dinero sin documentación o contratos claros.

Regularización será obligatoria hasta noviembre de 2026

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria informó que las cajas comunales y cajas de ahorro tendrán plazo hasta el 20 de noviembre de 2026 para adecuar sus estatutos y registrarse en el Catastro Público.

Como parte del proceso, la entidad presentó una guía gratuita elaborada junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con explicaciones sencillas sobre cómo regularizar estas organizaciones.

¿Cuál es la diferencia entre una caja de ahorro y una cooperativa?

Aunque ambas forman parte de la economía popular y solidaria, no funcionan igual.

Las cajas de ahorro son estructuras pequeñas y cerradas para grupos específicos. En cambio, las cooperativas de ahorro y crédito sí pueden captar dinero del público y están supervisadas de forma más amplia por los organismos de control financiero.