CNE inicia el envío de paquetes electorales en Ecuador; así avanza la impresión de papeletas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la distribución de los paquetes electorales para la consulta popular y referéndum este miércoles 5 de noviembre de 2025.

Con resguardo de las Fuerzas Armadas se inició el envío de 41 345 paquetes electorales a las provincias más lejanas para las elecciones del 16 de noviembre.

Los paquetes electorales se enviarán primero a las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Galápagos.

El CNE precisó que los paquetes terminarán de distribuirse en Pichincha el 15 de noviembre, un día antes de los comicios.

Dentro de los paquetes electorales se incluyen: papeletas, documentos electorales, urnas, biombos, material genérico, candados de seguridad y otros elementos.

Impresión de papeletas

El CNE actualizó el avance de la impresión de papeletas hasta este miércoles 5 de noviembre.

La impresión de papeletas suma el 84,19% de avance. Mientras que los documentos electorales tienen un 91,78%. Por su parte, la integración del paquete electoral registra un avance del 81,24%.

Las papeletas en braile para las personas con discapacidad visual tiene un 95% de avance, mientras que la señalética electoral suma 89%.

Los paquetes electorales para el exterior han sido enviados en su totalidad y a nivel nacional se registra un 8,84%.