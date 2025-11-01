Organizaciones sociales inician campaña electoral para la consulta popular y referéndum

La campaña electoral por la Consulta Popular y Referéndum se inició a las 00:00 de este sábado 1 de noviembre del 2025 y se extenderá durante 13 días. 16 organizaciones, 11 políticas y cinco sociales, promoverán el Sí o el No respecto a 4 preguntas.

Distintas organizaciones sociales y movimientos políticos ya cumplieron los primeros actos proselitistas en horas de la mañana. En Quito, el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, se reunió en el centro norte y realizó una caminata para impulsar el voto por el sí.

La acción estuvo liderada por asambleístas y simpatizantes de ADN, quienes caminaron por la avenida Naciones, en el norte. “Por la seguridad, para decir fuera a los partidos políticos que solo aparecen en campaña y para que el poder retorne al pueblo”, alentaba el “sí” la asambleísta oficialista Nataly Murillo.

En otra zona del norte de Quito, en una reducida concentración, los partidarios del “No” arrancaron la campaña con pancartas alusivas a responder “cuatro veces No”, rechazando principalmente la instalación de una Asamblea Constituyente.

Mientras que en Guayaquil, en el Mercado San Vicente, simpatizantes del Movimiento Unidad Popular también participaron en una cicleada encabezada por el excandidato presidencial, Jorge Escala, para promover la opción del no.