COE declara emergencia en tres cantones de Esmeraldas por desabastecimiento de agua

Habitantes de Esmeraldas, Atacames y Río Verde se encuentran sin servicio de agua potable.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal declaró en emergencia a tres cantones de Esmeraldas por el desabastecimiento de agua potable.

Esmeraldas, Atacames y Rioverde han sido afectados por la falta de agua, lo que motivó la declaratoria de emergencia la noche del jueves 12 de septiembre de 2025.

La falta de agua se debe a un daño en el transformador de potencia de la Subestación Eléctrica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap) San Mateo.

Este daño dejó fuera de funcionamiento al sistema principal de distribución. En principio fue tratado en el COE local, sin embargo sobrepasó la capacidad de respuesta y tuvo que ser elevado a la autoridad cantonal.

El COE declaró la emergencia por la magnitud del daño y el tiempo que tardarán en su reparación. De inmediato ordenó la activación de las mesas técnicas de Trabajo de Asistencia Humanitaria 1, 2, 3 y 4.

Asimismo, la autoridad cantonal exhortó al Gobierno central a que destine recursos al gobierno desentralizado para afrontar la emergencia.

También dispone que se trasladen las necesidades y requerimientos de la MT1 cantonal a la provincial "a fin de que se garantice la distribución del líquido vital dentro del cantón Esmeraldas".

De acuerdo con la alcaldía, el sumistro de agua será garantizado a través de la distribución de las reservas disponibles en tuberías con el apoyo de tanqueros.