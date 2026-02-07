Concejal Viviana Castro responde tras video pintándose las uñas en sesión de concejo

La concejal Viviana Castro fue captada pintándose las uñas en plena sesión de concejo.

Un video de la concejal correísta, Viviana Castro, pintándose las uñas durante una sesión del Concejo Cantonal de Baba se difundió en redes sociales este 6 de febrero de 2026.

Aunque el clip corresponde a una grabación del 11 de diciembre de 2025, fue en los últimos días cuando se difundió de manera masiva.

En los pocos segundos que dura el video se ve a Castro enfocada en pintarse las uñas con un esmalte de color blanco mientras se desarrolla la sesión del Concejo Cantonal de Baba.

Ante la polémica causada por este hecho, Castro se refirió en un video en sus redes sociales, negando sentir alguna culpa.

Según Castro, ese día la sesión estaba convocada para las 15:00, pero la convocatoria no se cumplió y ella empezó a pintarse las uñas porque más tarde tenía un compromiso y no pudo hacerse manicura en un salón.

“Yo soy madre soltera, agricultora y ama de casa. A veces no nos da el tiempo para irnos a arreglar las uñas. No me siento mal ni culpable, no he cometido un delito”, dijo Castro.

La edil se justificó por el hecho y señaló a una colega, sin decir su nombre, de haberla grabado, aunque ella no pensó que el clip se difundiera.