Trump enfrenta críticas por publicar y luego eliminar video racista

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reúne con el presidente electo Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. 10 de noviembre de 2016.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una fuerte polémica internacional tras compartir en su plataforma de redes sociales un video que incluía imágenes del expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama representados como simios, un contenido ampliamente catalogado como racista y ofensivo

El video, que también promovía afirmaciones falsas sobre un presunto fraude en las elecciones de 2020, fue publicado la noche del jueves en Truth Social, pero al recibir una oleada de críticas desde diferentes sectores políticos, incluida la condena de legisladores republicanos y demócratas, la Casa Blanca decidió eliminar la publicación horas después.

Reacción de Donald Trump

Ante las preguntas de la prensa, Trump rechazó disculparse por el contenido, afirmando que no había visto por completo el video antes de que se publicara. El presidente declaró que solo revisó la primera parte del material, centrada en teorías de fraude electoral, y aseguró que “no cometió ningún error” al compartirlo.

Aunque la Casa Blanca inicialmente defendió la publicación como un “meme de internet”, atribuyendo la difusión a un error de un miembro del personal, Trump insistió en que la eliminación del clip se debió a la controversia y no a su intención. Asimismo, indicó que condena la parte racista, aunque mantuvo que no había visto esa sección antes de la publicación

La publicación del video provocó condena bipartisan, con voces incluso dentro del Partido Republicano calificándolo de ofensivo. El senador Tim Scott, uno de los pocos republicanos de raza negra en el Senado, afirmó que el contenido era “lo más racista que ha visto salir de esta Casa Blanca”.