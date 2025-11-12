Consulta y referéndum 2025; ¿cuál es la multa por usar el celular mientras vota?

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 16 de noviembre del 2025. Para sufragar se ha prohibido el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro del biombo.

La medida está vigente desde los últimos comicios presidenciales y tiene como objetivo garantizar que el sufragio sea secreto y evitar prácticas de coacción o compra de votos.

Con esta disposición, los ciudadanos no podrán tomar fotografías de la papeleta ni utilizar sus celulares mientras se encuentren sufragando. La restricción también aplica para los miembros de las juntas receptoras del voto.

Los miembros de mesa no podrán usar los dispositivos electrónicos durante el proceso de votaciones ni en el escrutinio. Cuando conluya la jornada, a las 17:00, solo la persona responsable del conteo podrá utilizar el celular para realizar llos cálculos necesarios que le permitan llenar las actas.

Quienes incumplan esta restricción podrían enfrentar un proceso electoral por una infracción electoral grave. La sanción contempla el pago de hasta 11 salarios básicos unificados, equivalentes a 5 170 dólares y un año de suspensión de los derechos políticos.