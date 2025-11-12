¿Qué dice la Ley Seca y desde cuándo aplica por la consulta popular y referéndum en Ecuador?

El domingo 16 de noviembre de 2025 los ecuatorianos votarán por la consulta popular y referéndum.

Los ecuatorianos están a pocos días de volver a las urnas. El domingo 16 de noviembre de 2025 se votará por la consulta popular y referéndum.

Alrededor de 13,8 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para definir si se convocará a una Asamblea Constituyente, y sobre la instalación de bases militares extranjeras, reducción de número de asambleístas y financiamiento de partidos políticos.

Por el proceso electoral se establece la Ley Seca en Eccuador. El Código de la Democracia establece esta restricción en su artículo 123.

La Ley Seca se inicia 36 horas antes y se extiende hasta 12 horas después de los comicios. Es decir que la restricción arranca a las 12:00 del viernes 14 y termina al mediodía del lunes 17 de noviembre.

Según el Código de la Democracia, se prohíbe la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas en ese plazo.

Sanciones

Durante la prohibición las autoridades llevan a cabo operativos de control y podrán aprehender a los infractores. Los establecimientos podrían ser clausurados y enfrentar sanciones económicas.

El incumplimiento de esta prohibición se sancionado con una multa equivalente al 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 235 dólares, según se establece en artículo 291 del Código de la Democracia.