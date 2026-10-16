Se abre convocatoria para contratar a 1 000 profesionales DECE: fechas y requisitos

Empleo en Educación: Convocatoria abierta para 1.000 profesionales DECE este 16 y 17 de octubre

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrió una convocatoria para contratar a 1 000 profesionales que trabajarán en los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) de planteles fiscales del régimen Sierra–Amazonía.

Estos equipos acompañan a los estudiantes en temas relacionados con su bienestar emocional, la convivencia escolar y la protección frente a situaciones de violencia.

La convocatoria está dirigida a profesionales de Psicología, Trabajo Social y carreras afines.

Según la información proporcionada por el Ministerio, la selección prioriza:

Instituciones con falta de personal

Territorios expuestos al riesgo de reclutamiento infantil

Zonas que requieren atención prioritaria para niños, niñas y adolescentes

Las personas interesadas podrán revisar las condiciones y realizar el proceso de postulación en el portal oficial: educacion.gob.ec/educa-empleo-para-dece.

Las inscripciones en línea estarán disponibles únicamente el viernes 16 y el sábado 17 de octubre de 2026.

Los aspirantes pueden consultar allí los requisitos específicos y los documentos solicitados antes de completar el registro. Entre los principales están:

Contar, con un título de tercer nivel tercer nivel técnico, tecnológico o de grado en los campos de educación, ciencias sociales, salud y bienestar, cuyas carreras estén asociadas con psicología general, psicología educativa, psicología clínica, trabajo social y afines.

No encontrarse vinculado al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura bajo ningún Régimen LOEI o LOSEP.

No encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones generales o especiales establecidas en la normativa que regula el servicio público.

¿En qué provincias se distribuirán las 1 000 vacantes?

La distribución anunciada contempla siete zonas educativas, incluida la Zona 9, correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito.

Tungurahua concentra 86 vacantes, mientras que Morona Santiago tiene 102.

La mayor asignación por zona corresponde a la Zona 3, con 205 puestos, seguida de la Zona 9, con 195.

La Zona 6 contará con 185 vacantes; la Zona 1, con 147; la Zona 2, con 127; y la Zona 7, con 113. La Zona 5 tendrá 28 puestos, todos ubicados en Bolívar.

El detalle provincial permite identificar dónde se concentrará la contratación de profesionales para los DECE.

¿Cuándo se incorporarán los seleccionados?

De acuerdo con el cronograma anunciado, la incorporación a las instituciones educativas está prevista para noviembre de 2026.

La contratación busca reforzar la atención a estudiantes y el acompañamiento en situaciones que afecten su bienestar y la convivencia dentro de los planteles fiscales del régimen Sierra–Amazonía.