Allanan el Ministerio de Educación en Quito por presunta red de venta de cargos públicos

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional allanaron la sede del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, y dos inmuebles por la presunta venta de cargos públicos.

La tarde de este martes 13 de octubre de 2026, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ejecutaron una intervención de la sede principal del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Asimismo, la operación se extendió a dos inmuebles privados, en el marco de una investigación por presunta corrupción institucional.

El operativo estuvo liderado por el ministro del Interior, John Reimberg , en coordinación con la ministra de Educación, Gilda Alcívar.

Las autoridades confirmaron la detención de un funcionario e informaron que otros dos colaboradores de la cartera de Estado fueron retenidos para la extracción de información de sus dispositivos móviles.

Cobros de hasta USD 5 000 por nombramientos

Las investigaciones previas apuntan a la existencia de una red dedicada a la venta de puestos en diversos colegios e instituciones educativas del país.

Según detalló Reimberg, los involucrados exigían cobros que oscilaban entre los USD 1 500 y USD 5 000 a cambio de plazas laborales.

El principal sospechoso, identificado como Ayala R., se desempeñaba en el área de mantenimiento de la institución.

Las alertas de los organismos de control se encendieron tras detectar movimientos bancarios e ingresos no justificados que bordean el millón de dólares.

"Las otras dos personas también son parte de esta estructura de venta de puestos. La diferencia es que han sido trasladadas a rendir versión y posteriormente la Fiscalía determinará si fórmula o no cargos en su contra" John Riemberg, ministro del Interior.

Cargos por concusión y ramificaciones en provincias

El caso es tramado bajo el delito de concusión. Los otros dos involucrados pertenecen a la nómina del Ministerio: un chofer de la institución y un trabajdor del área de servicios generales.

Por su parte, la ministra Gilda Alcívar sostuvo que la alerta sobre este esquema de corrupción fue identificado previamente en la entidad.

Aseguró que la red habría operado durante años y contaría con ramificaciones en diversas provincias del país.