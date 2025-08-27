Depositantes de la Cooperativa CREA podrán recuperar su dinero según cronograma; ¿Requisitos?

Los depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA podrán retirar su dinero desde el viernes 29 de agosto de 2025, según el cronograma de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y de Seguros Privados (Cosede).

El pago dispuesto por la Cosede asciende a 63,8 millones de dólares. La devolución será para los socios que mantenían hasta 32 000 dólares en la liquidada cooperativa.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria suspendió las operaciones de la cooperativa a finales de julio. Luego de la transferencia de activos y pasivos a 17 cooperativas se emitió la resolución de liquidación forzosa para CREA.

Desde el 29 de agosto los socios podrán recuperar su dinero siguiendo el cronograma de la Cosede, se´gun el último dígito de la cédula. Los pagos se harán en la Cooperativa Jardín Azuayo y BanEcuador.

Requisitos

La devolución del dinero se realizará solo al titular de la cuenta. La persona deberá portar su cédula de identidad original y una copia.

Con el documento de identidad se procederá al pago a través de efectivo, cheque o la posibilidad de abrir una cuenta en la entidad bancaria en la que se está gestionando el cobro.