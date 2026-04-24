Operativo Apolo 19 en Quito deja más de 60 detenidos este viernes 23 de abril de 2026

Más de 105 personas fueron aprehendidas y 63 fueron detenidas la madrugada de este viernes 24 de abril del 2026 como parte del operativo Apolo 19.

El operativo se desarrolló en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito, tras una investigación realizada. Las acciones se concentraron en el distrito La Delicia, en el norte de la capital.

La Policía ingresó a varias viviendas, en donde había indicios de expendio de drogas o el cometimiento de otros delitos. Entre los objetos se decomisó:

11 armas de fuego

10 armas cortas y una larga

223 armas blancas

19 vehículos recuperados

26 motocicletas recuperadas

26 motocicletas retenidas

57 387 dólares en efectivo

80 kilos de droga

3 víctimas rescatadas

21 personas detenidas

Patricio Almendariz, jefe del Distrito de Policía, indicó que los operativos continuarán en las siguientes semanas en la capital.