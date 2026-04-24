Operativo Apolo 19 en Quito deja más de 60 detenidos este viernes 23 de abril de 2026
La madrugada de este viernes se desarrolló el operativo Apolo 19 en distintos puntos de Quito. Hay 105 aprehendidos y más de 63 detenidos
La Policía Nacional realizó un operativo en distintos puntos de Quito.
API.
Compartir
Fecha de publicación
24 abr 2026 - 07:09
Más de 105 personas fueron aprehendidas y 63 fueron detenidas la madrugada de este viernes 24 de abril del 2026 como parte del operativo Apolo 19.
El operativo se desarrolló en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito, tras una investigación realizada. Las acciones se concentraron en el distrito La Delicia, en el norte de la capital.
La Policía ingresó a varias viviendas, en donde había indicios de expendio de drogas o el cometimiento de otros delitos. Entre los objetos se decomisó:
- 11 armas de fuego
- 10 armas cortas y una larga
- 223 armas blancas
- 19 vehículos recuperados
- 26 motocicletas recuperadas
- 26 motocicletas retenidas
- 57 387 dólares en efectivo
- 80 kilos de droga
- 3 víctimas rescatadas
- 21 personas detenidas
Patricio Almendariz, jefe del Distrito de Policía, indicó que los operativos continuarán en las siguientes semanas en la capital.
Compartir