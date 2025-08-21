Así será la devolución del dinero a los socios ahorristas de la cooperativa Crea de Cuenca

Los socios de la cooperativa CREA en Cuenca, en proceso de liquidación forzosa, piden que se devuelva el total de depósitos

La devolución del dinero a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA tendrá más facilidades. Las cuentas serán transferidas a 18 cooperativas del sistema financiero popular y solidario para dar más facilidades. En un principio se iba a realizar este proceso solo a través de dos cooperativas.

El anuncio lo hizo el asambleísta Adrián Castro, a través de un video difundido en sus redes sociales. Recalcó que ahora los ahorristas podrán retirar sus fondos o de ser el caso podrán mantenerlos en la nueva entidad.

La cooperativa que entró en liquidación contaba con 98.000 socios. Según Castro, el 99,9 % de los depositantes recuperará el 100 % de sus ahorros. "Ahora las cooperativas se van a comunicar con cada uno de ustedes cuentahorristas para confirmar que su dinero está seguro y explicar cómo podrán retirarlo si lo desean", dice en el video.

En el caso de los socios que mantienen hasta 500 000 dólares, sus recursos serán devueltos de forma íntegra. En cambio, cerca de 500 socios con montos superiores al medio millón de dólares deberán esperar la venta de activos y la recuperación de cartera vencida para acceder a su dinero.

Hay personas jurídicas y fondos con depósitos significativos, cuyos recursos pasarán por un proceso de revisión y justificación. Las 18 entidades que se sumaron al acuerdo alrededor de 85 millones de dólares en operaciones.