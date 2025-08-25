Más de 50 sectores de Guayaquil se verán afectados por corte de agua programado de 18 horas

El corte de agua programado por Interagua afectará a urbanizaciones, recintos y comunas.

Más de 50 sectores de Guayaquil tendrán un corte de agua programado de 18 horas, según informó la empresa Interagua este lunes 25 de agosto de 2025.

Los trabajos en el kilómetro 13.5 de la vía a la Costa se llevarán a cabo entre las 04:00 y 22:00 del sábado 30 de agosto de 2025.

Durante las 18 horas, los equipos de Interagua trabajarán de manera ininterrumpida para la reparación del acueducto de 700mm.

Los sectores afectados van desde el kilómetro 7 hasta el 73 de la vía a la Costa, precisó Interagua. La empresa ofreció disculpas por las molestias y exhortó a la comunidad a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Sectores afectados: