Más de 50 sectores de Guayaquil se verán afectados por corte de agua programado de 18 horas
Los sectores afectados por el corte de agua programado por Interagua son los que se encuentran entre el kilómetro 7 y 73 de la vía a la Costa.
El corte de agua programado por Interagua afectará a urbanizaciones, recintos y comunas.
Internet
Compartir
Actualizada:
25 ago 2025 - 15:51
Más de 50 sectores de Guayaquil tendrán un corte de agua programado de 18 horas, según informó la empresa Interagua este lunes 25 de agosto de 2025.
Los trabajos en el kilómetro 13.5 de la vía a la Costa se llevarán a cabo entre las 04:00 y 22:00 del sábado 30 de agosto de 2025.
Durante las 18 horas, los equipos de Interagua trabajarán de manera ininterrumpida para la reparación del acueducto de 700mm.
Los sectores afectados van desde el kilómetro 7 hasta el 73 de la vía a la Costa, precisó Interagua. La empresa ofreció disculpas por las molestias y exhortó a la comunidad a mantenerse informada a través de canales oficiales.
Sectores afectados:
- Urbanizaciones y/o ciudadelas: El Crisol, Villa Nova, Jardines del Salado, Portete de Tarqui, el Salitral, Puertas al Sol, Bosque Azul, Puerto Hondo, Puerto Azul, Bosques de La Costa, Colinas del Bosque, Torres del Salado, Belo Horizonte, Cumbres del Salado, Portofino, Porto Vita, Casa Club, Portal Al Sol (Etapa 1-II), Laguna Club, Punta Esmeralda, Almangla, Terranostra, Porto Alegre, Costa Sol, Costa Real, Ficus, Ciudad Olimpo, Ciudad Satélite de LosÁngeles, Plan Habitacional Mi Casa Mi Futuro, Villa Blanca, Valle Alto, Costa Garden, Via al Sol, Villas del Bosque, Oporto.
- Recintos: San Andrés, Las Balsas, El Consuelo, Las Micas, Cristal, Las Piedritas, San Cristóbal, Bajada de Progreso, Safando, El Tigre, Bajada de Chanduy, San Jerónimo ly II, Cerecita, San Isidro, San Jerónimo de Bajada de Chanduy, Palo Santo, Chongón, Eloy Alfaro, Casas Viejas, SanJuan del Peaje.
- Comunas: Mamey, San José de Amén, Olmedo, Sucre, Progreso, Caseríos Varios: Ubicados desde el km 35 al km 73 de Via a la Costa.
Compartir