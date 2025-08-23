Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Equipos de aire acondicionado ingresaban a Ecuador como repuestos para evadir impuestos

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) recordó que el ingreso irregular de mercadería a Ecuador afecta al mercado formal.

Militares acompañaron a funcionarios de Senae a operativo en Guayaquil.

Militares acompañaron a funcionarios de Senae a operativo en Guayaquil.

Captura de pantalla

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

23 ago 2025 - 12:53

Unirse a Whatsapp

Una importadora en Guayaquil ingresaba equipos de aire acondicionado como repuestos para evadir impuestos, según informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) el viernes 22 de agosto de 2025.

Un operativo del Senae dio con una importadora que ingresaba mercadería de manera irregular al país. 80 equipos de aire acondicionado fueron retenidos por los funcionarios de Aduana.

"Las investigaciones determinaron que una importadora ingresaba al país partes de aires acondicionados declaradas como repuestos, sin el pago de tributos correspondientes", detalló la autoridad aduanera.

Estos equipos luego eran ensamblados y comercializados como equipos completos en la misma importadora, según Senae.

Las cajas blancas con verde eran armadas en el establecimiento para su posterior venta. En la intervención de las autoridades no se presentaron los documentos que justifiquen la operación comercial.

De acuerdo con Senae, "esto constituye una evasión tributaria", por lo que los equipos fueron aprehendidos.

Te puede interesar