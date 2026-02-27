Declaran prioridad nacional a las acciones para enfrentar lluvias en provincias en emergencia

El Gobierno Nacional emitió el Decreto Ejecutivo 310 en el que declara como prioridad nacional la ejecución articulada de acciones de prevención, preparación y respuesta frente a los efectos derivados de la época lluviosa en 2026.

La medida se aplicará a las ocho provincias que han sido afectadas por las lluvias en el país y que fueron declaradas en emergencia.

Según el documento, los ministerios de Salud, Educación, Infraestructura y Transporte, Agricultura, Desarrollo Humano, Defensa, Interior, entre otros, serán los encargados de ejecutar las acciones.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos será la encargada de liderar las acciones que se deban realizar en las provincias afectadas.

Las provincias declaradas en emergencia a Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos Manabí, Santa Elena, Loja y Chimborazo. Como parte de la declaratoria de emergencia el COE dispuso "la activación de todas las entidades de los diferentes niveles de gobierno presentes en los territorios afectados, para la atención y respuesta a la emergencia en función de las prioridades y brechas que determinen".