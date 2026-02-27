Ocho provincias declaradas en estado de emergencia regional por las fuertes lluvias

Las lluvias no cesan en Ecuador y han ocasionado inundaciones y desbordamientos de ríos.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional declaró en estado de emergencia regional a ocho provincias de Ecuador por las fuertes lluvias. La resolución fue adoptada este viernes 27 de febrero de 2026.

La emergencia fue declarada por 90 días, "debido al nivel de impacto a la población, la red vial, la infraestructura y los medios de vida".

Las provincias declaradas en emergencia son:

Guayas

Esmeraldas

El Oro

Los Ríos

Manabí

Santa Elena

Loja

Chimborazo

Como parte de la declaratoria de emergencia el COE dispuso "la activación de todas las entidades de los diferentes niveles de gobierno presentes en los territorios afectados, para la atención y respuesta a la emergencia en función de las prioridades y brechas que determinen".

Asimismo, dispone a las autoridades locales que se priorice la alerta temprana y se desarrollen las acciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante los impactos de la época lluviosa.

Las fuertes lluvias han ocasionado el desbordamiento de ríos e inundaciones, principalmente en la región Costa. Como resultado del temporal invernal, tres personas han perdido la vida y miles han resultado afectadas.