Decomisan medicamentos y dispositivos irregulares en exteriores de centros de salud

operativos de control en exteriores de centros de salud permite decomiso de medicamentos

Un operativo de control en cerca de 300 establecimientos ubicados en exteriores de centros de salud permitió el decomiso de miles de medicamentos y dispositivos médicos irregulares detectados.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), informó que en conjunto con el Comité Nacional de Salud Pública desplegó un operativo de control en las inmediaciones de unidades de salud del país para evitar la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos irregulares.

Las acciones se efectuaron durante la última semana de agosto de 2025. El exhaustivo control se desplegó en 105 establecimientos de salud cercanos a las Redes Públicas de Salud (RPIS) y Redes Privadas de Clínicas (RPC).

Los resultados obtenidos

298 establecimientos intervenidos: Como parte del operativo, se realizaron visitas a una amplia gama de establecimientos cercanos a las unidades de salud.

13 incumplimientos detectados: Durante la intervención, se identificaron infracciones en la venta de productos no regulados.

Cuatro clausuras: Se procedió a la clausura de establecimientos que operaban fuera del marco legal, asegurando que no pudieran seguir comercializando productos irregulares.

Decomiso de 1 968 unidades de medicamentos y dispositivos médicos. En el proceso de control, se decomisaron miles de unidades que no cumplían con los estándares de seguridad y regulación.

Inmovilización de 2 198 unidades de medicamentos y dispositivos médicos. Además del decomiso, se inmovilizaron una gran cantidad de productos hasta verificar su legalidad.