Agreden a equipo periodístico de Teleamazonas cuando reportaba desde el hospital Monte Sinaí

Un equipo periodístico de Teleamazonas sufrió la agresión de un hombre que intentó impedir el reporte en vivo de la situación en los exteriores del hospital Monte Sinaí en Guayaquil.

La agresión se registró la mañana de este jueves 28 de agosto, cuando la periodista Paula Kuhn reportaba en vivo que no existen detenidos tras el decomiso de medicina caducada y adulterada que se expendía en carpas en los exteriores de este hospital ubicado en la parroquia Tarqui, en el noroeste de Guayaquil.

Las imágenes muestran a un hombre que cubre parte de su rostro con su chompa y agrede a manotazos al camarógrafo para impedir que grabe las carpas instaladas en la vía.

La periodista le pregunta al hombre, ¿Cuál es el problema? y le advierte que el reporte está en vivo, pero sin importarle el hombre continúo con su actitud agresiva contra el equipo.

Agresión tras operativo

La Gobernación del Guayas y Arcsa realizaron un operativo en los exteriores del hospital Monte Sinaí, el miércoles 27 donde decomisaron 1 320 medicamentos con irregularidades que se expendían en carpas en la vía pública.

Un día después del operativo varias carpas continuaban atendiendo con la fachada de vender alimentos, pero en su interior expendían medicinas.

La reportera narró tras el ataque que el hombre amenazó al equipo con amenaza y agresión física al agarrar por el cuello al camarógrafo y amenazarlos con frases como "tengan cuidado".

Su madre intervino y trató de apartarlo e impedir que continuara con la agresión; al percatarse que el equipo llamó al ECU 911 el hombre se subió en un vehículo y escapó del lugar con rumbo al interior del sector Monte Sinaí.