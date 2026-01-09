Desbordamiento del río Loco provoca cierre de la vía E45, en el sector San Carlos

El desbordamiento del río Loco impidió la circulación de vehículos por la vía E45.

Las intensas lluvias de este viernes 9 de enero del 2025 provocaron el desbordamiento del río Loco, en el sector de San Carlos, confirmó el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Debido al desbordamiento del río se cerró el tránsito vehicular en la vía E45, en El Chaco (Napo) y el límite provincial con Sucumbíos, indicó el organismo.

Este viernes en la Amazonía se registran fuertes lluvias, indicó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inamhi. Las precipitaciones se sentirán con mayor intensidad en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.

De acuerdo con el Inamhi, las fuertes lluvias en la zona pueden favorecer el desbordamiento de ríos, deslizamiento de tierra y la presencia de tormentas eléctricas.

El ECU 911 mostró en un video cómo el incremento en el caudal del río Loco provocó que los vehículos que circulan por la E45 no puedan hacerlo. La zona de San Carlos es una de las afectadas por la erosión del río Quijos.

Como vía alterna para avanzar a Sucumbíos, las autoridades recomendaron a los conductores circular por la ruta “Y” de Baeza – Narupa – Coca – Lago Agrio.