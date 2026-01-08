¿Volverán los apagones a Ecuador en 2026?; baja el caudal de los ríos de Cuenca

El caudal de los ríos de Cuenca sigue bajando por la falta de lluvias.

No llueve en el sur de Ecuador. Los caudales de los ríos de Cuenca siguen bajando y al corte de este jueves 8 de enero de 2026 se mantienen en nivel bajo.

De acuerdo con la empresa municipal de Cuenca, Etapa, la probabilidad de lluvia alcanza el 69% en el día y 51% en la noche, mientras tanto el caudal de los ríos baja y se mantiene así:

Tomebamba : normal / 2.10 m3/s

: normal / 2.10 m3/s Yanuncay : bajo / 1.66 m3/s

: bajo / 1.66 m3/s Tarqui : bajo / 1.62 m3/s

: bajo / 1.62 m3/s Machángara: bajo / 1.53 m3/s

Desde diciembre las lluvias han disminuido en el país, y el embalse de Mazar, en el Austro, ha disminuido su cota alrededor de 15 metros, pasando de la máxima, en 2 153 metros el 1 de diciembre a 2 138 el 7 de enero de 2026.

La cota mínima en Mazar es 2 098 metros sobre el nivel del mar, según Cenace. Aunque en 2024 salió de operaciones cuando su embalse llegó entre 2 110 y 2114 msnm.

La acumulación de agua en el embalse de Mazar permite alimentar al complejo hidoeléctrico Paute - Molino, donde se ubican las centrales Mazar, Paute Molino y Sopladora.

En Ecuador el 61,1% de la energía se produce a través de las hidroeléctricas. Mientras que al 31,5% corresponde a termoeléctricas.

Aún así, la producción y demanda energética del país van de la mano, de acuerdo con la actualización en tiempo real de la operadora Cenace.

"Vamos a hacer una comparación: en el 2024 no había lluvias ni energía; 2026, no hay lluvias, pero hay energía. Eso qué significa, que lo que hicimos todo el año pasado, mantener nuestro embalse Mazar, que es el más importante porque no es uno de pasada, siempre al tope", dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Manzano habló en Radio Centro este jueves y dijo que para 2026 se prevé el ingreso de 300 megavatios (MW) de energía térmica y además de energía solar.

Y fue enfática en que no habrá apagones en 2026. "No hay ningún riesgo de apagón", insistió Manzano.