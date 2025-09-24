Los dirigentes del Movimiento Indígena de Tungurahua fueron llamados a la Fiscalía provincial

Los dirigentes indígenas de Tungurahua fueron llamados a Fiscalía como parte de una investigación.

Los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT) fueron notificados para que comparezcan a la Fiscalía de Tungurahua a rendir versiones sobre un proceso investigativo en su contra. El llamado es "de manera, voluntaria y sin juzgamiento”.

La convocatoria es para el presidente del MIT, de la Federación de Organizaciones de Pueblos Indígenas Evangélicos de Tungurahua - AIET (filial de la Feine) y el Movimiento Indígena de Tungurahua con sede en Atocha - MITA (filial de la Fenocin).

También fueron convocados los presidentes de los pueblos Kisapincha, Tomabela, Salasaka, Chibuleo y Sawatoa para que también rindan sus versiones. El llamado era para que se presenten de manera paulatina aunque no se sabe si ellos o sus representantes legales acudieron a la Fiscalía.

En la página oficial del MIT en Facebook se emitió un comunicado en el que señalan que los representantes antes señalados “se encuentran siendo criminalizados por exigir al gobierno de Daniel Noboa, cumpla con sus promesas de campaña”, por ello hacen pública su denuncia que “en caso de que cualquier dirigente sufra algún atentado en contra de su vida y de su familia será responsabilidad directa del Presidente de la República del Ecuador”.

Adicionalmente, exigen a la Fiscalía General del Estado - Tungurahua y a la función judicial que actúen con independencia de funciones conforme dispone la Constitución y la Ley.

“Le recordamos al señor Daniel Noboa que Ecuador es un estado democrático, de derechos y justicia, plurinacional e intercultural, por lo que rechazamos todo tipo de acciones y actitudes fascistas y dictatoriales”, concluye el comunicado.