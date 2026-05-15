Intensifican vacunación contra fiebre amarilla en la Amazonía por caso confirmado

El MSP informó que se ha incrementado la vacunación contra la fiebre amarilla.

La vacunación contra la fiebre amarilla se ha incrementado tras la alerta epidemiológica en la provincia de Orellana. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) este viernes 15 de mayo de 2026.

Según el MSP, 10 542 personas se han vacunado contra la fiebre amarilla en la provincia amazónica.

Hasta esa provincia llegaron brigadas médicas para fortalecer la inmunización de la población, ante un caso confirmado en San Sebastián del Coca.

Paralelamente, el personal del MSP revisa el estado de inmunización de la población de la zona urbana de la parroquia Tiputini, en Aguarico, y los sectores selváticos de Joya de los Sachas, El Coca y Loreto.

En 2025 Ecuador registró 11 casos de fiebre amarilla y este 2026 se ha reportado solo uno.

Según el MSP, la mayor incidencia se da en hombres de entre 20 y 49 años.

En Sucumbíos se han reportado 15 casos sospechosos y solo uno fue confirmado. En Orellana fueron 55, de los cuales siete esperan resultados.

Vacuna contra la fiebre amarilla

La vacuna contra la fiebre amarilla está regularmente dirigida a niños de 12 a 23 meses (esquema nacional); viajeros de 1 a 59 años al menos 10 días antes de viajar a países que solicitan certificado internacional de vacunación; y residentes, turistas y comerciantes de 2 a 59 años (sin vacuna) al menos 10 días antes de ingresar a provincias amazónicas.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda de alto impacto y alta amenaza. El contagio se realiza a través de la picadura de mosquitos, que previamente se infectaron por personas o animales, como los monos.