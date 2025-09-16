Pachakutik expulsó a seis de sus asambleístas por votar a favor de las propuestas del Gobierno

La asambleísta Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, es una de las legisladoras expulsadas del movimiento.

El Tribunal de Ética y Disciplina del Movimiento Político Pachakutik expulsó de sus filas a seis de sus legisladores este martes 16 de septiembre del 2025.

Carmen Tiupul, legisladora por Chimborazo y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Cecilia Baltazar, de Tungurahua; Manuel Choro, de Cañar; Edmundo Cerda, de Napo; Luis Nango, de Pastaza; y Fernando Nantipia, de Morona Santiago fueron separados del movimiento tras un proceso disciplinario.

Según un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo brazo político es Pachakutik, los asambleístas traicionaron "los principios del movimiento", y se alinearon a las políticas del presidente Daniel Noboa. "La lucha indígena no se negocia ni se vende", indicó la organización.

Según los dirigentes, la expulsión de los seis legisladores ocurrió una vez que finalizó "el debido proceso en todas las etapas de los procesos de investigación y control disciplinario".

La expulsión se da en vísperas del Consejo Ampliado convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para consensuar una postura sobre la eliminación del subsidio al diésel.