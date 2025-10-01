La Policía confirma que dos uniformados fueron retenidos durante una protesta en Alausí

Miembros de la Policía se han desplegado a diferentes zonas del país para habilitar vías bloqueadas por manifestantes

La Policía Nacional informó que dos de sus agentes fueron retenidos este miércoles 1 de octubre de 2025 en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, en el décimo día de paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel.

Según la institución, dos policías fueron retenidos mientras realizaban labores para habilitar una vía bloqueada en la comunidad indígena de Nizag.

Según el reporte oficial, los uniformados se encontraban despejando el acceso a esa localidad cuando fueron interceptados por manifestantes.

Movimiento indígena de la Sierra norte anuncia tregua temporal al paro

“Nuestras unidades se encuentran dialogando con los comuneros para su liberación”, señaló la Policía en un comunicado difundido a través de WhatsApp, a las 10:25.

El hecho ocurre pocas horas después de que el Ministerio de Defensa confirmara la liberación de los 17 militares retenidos en Cotacachi (Imbabura). Esa retención ocurrió el último fin de semana de septiembre, en medio de los enfrentamientos entre comuneros y las fuerzas del orden por el paro nacional.

Por otra parte, el ECU 911, la vía Riobamba – Alausí – Cuenca permanece cerrada en varios tramos, entre ellos Tixán, Charicando, Pistishí, Alausí – Tolte y Chunchi, debido a la presencia de manifestantes y obstáculos en la carretera.