Dos sismos se registraron en menos de una hora en la Costa y Sierra de Ecuador

Un sismo de 3,4 se registró la tarde de este sábado 13 de diciembre del 2025.

Dos sismos se registraron en Ecuador la tarde de este sábado 13 de diciembre del 2025 en menos de una hora. El primero ocurrió en la provincia de Bolívar y el segundo, con 20 minutos de diferencia, en Guayas, reportó el Instituto Geofísico.

El primero fue de 3,4 en la escala de Richter y se registró en el cantón San Miguel, en la provincia de Bolívar, informó el Geofísico.

El epicentro fue a 12,28 kilómetros de San Miguel, en la provincia de Bolívar, indicó el Geofísico, pasadas las 16:34.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,4 y una profundidad de 3,4 km. Según el Instituto Geofísico no se reportan daños estructurales debido a este sismo.

20 minutos después otro sismo se reportó en el cantón Naranjal, en la provincia de Guayas. Fue de 3,6 en escala de Richter y su epicentro se localizó a 17,39 kilómetros de Naranjal.