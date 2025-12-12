¿Por qué Ecuador terminó siendo un país golpeado por la droga y la violencia?

La Policía y Fuerzas Armadas han decomisado toneladas de cocaína en operativos

Ecuador se convirtió en un punto críticos en el mapa mundial del narcotráfico. Así lo revela un reportaje reciente de The New York Times, cuya periodista Maria Abi-Habib pasó una semana junto a la Armada ecuatoriana para conocer de cerca cómo opera este fenómeno que ha afectado la seguridad del país.

Aunque Ecuador no es un productor de cocaína, su territorio se ha vuelto uno de los principales corredores del tráfico internacional. En el reportaje se menciona a Ecuador como una "autopista mundial de la cocaína".

La mayor parte de la droga se produce en Colombia. Le sigue Perú. Sin embargo, Ecuador se convirtió en el paso para sacar la droga hacia Estados Unidos, Europa y otros mercados.

Por ejemplo, uno de los mecanismos usados son los puertos de la Costa ecuatoriana. Los barcos que entran y salen diariamente han sido usados para almacenar y camuflar cargamentos ilícitos en contenedores. Una crisis de violencia

La violencia en Ecuador

A la par del auge del narcotráfico, Ecuador vive uno de los episodios más violentos de su historia reciente. El país ha resultado afectado por explosiones en zonas urbanas, coches bomba, secuestros y ataques armados.

Según el reportaje del medio estadounidense, en los últimos años, la pérdida del control estatal en las cárceles permitió masacres, motines y la expansión de las bandas hacia las calles. Incluso una estación de televisión llegó a ser tomada por criminales durante un programa en vivo..

El reportaje recuerda un punto de quiebre. En 2009, el entonces presidente Rafael Correa expulsó al ejército estadounidense de la Base de Manta, que operaba como centro para misiones antinarcóticos.

Sin ese mecanismo, según la investigación, los cárteles mexicanos y las guerrillas colombianas identificaron un vacío en el país, para sacar la droga.

Ecuador “no estaba en guardia”, dijo Abi-Habib, y se convirtió en una ruta para mover droga. Desde entonces, grupos criminales han utilizado submarinos artesanales, lanchas rápidas, contenedores marítimos y cargueros para transportar toneladas de cocaína.

Las Fuerzas Armadas han reforzado su presencia en puntos estratégicos, sin embargo, el personal militar reconoce que necesitan más recursos para poder combatir al crimen.

Según testimonios recogidos por la periodista, la Armada necesita más recursos económicos, más equipos tecnológicos y más personal para enfrentar esta problemática.