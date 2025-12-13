Donna y Jackson los dos fieles perritos que defendieron a su dueño de un intento de secuestro

Dos canes defiende a un adulto mayor de un intento de secuestro en Durán

Un hombre se salvó de ser secuestrado gracias a sus perritos Jackson y Donna en la 5ta etapa de El Recreo, en el cantón Durán, de la provincia del Guayas.

Cámaras de seguridad captaron durante 20 segundos los dramáticos momentos de un intento de secuestro de un hombre que caminaba en la acera frente a su domicilio.

El hombre llama con palmadas a sus perros sin percatarse que un vehículo color negro llegaba por su espalada, desde donde un grupo de hombres se bajó rápidamente para intentar raptarlo.

Los cinco sospechosos intentaron llevarse a un adulto mayor, pero no esperaron que los dos canes reaccionaran de inmediato y con ladridos y ataques frustraron el intento de secuestro.

Los perros se abalanzaron sobre los agresores, mordieron sus piernas y lograron que desistieran de ingresar a la vivienda donde el hombre pudo ponerse a salvo.

Según reportes locales el hombre de la tercera edad narró que sus perros Jackson y Donna son animales sociables y conocidos en el barrio.

Los sospechosos que huyeron de la escena en su vehículo color negro fueron detenidos minutos después en un control policial. Dentro del vehículo se hallaron municiones, autopartes y un sistema para ocultar placas.