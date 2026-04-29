Compensación para transporte intra e interprovincial concluirá el 15 de mayo

El Gobierno descarta ampliar la compensación para el transporte inter e intra provincial.

El Gobierno no ampliará la compensación para el transporte inter e intra provincial, tras la eliminación del subsidio al combustible. Así lo confirma el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

La medida regirá hasta el próximo 15 de mayo de 2026 sin extensiones. Sin embargo, analiza otras alternativas como la revisión del tarifario de pasajes en rutas largas.

Recordó que esa medida ya terminó para los transportistas pesados y urbanos, quienes rechazan la decisión, tras alegar altos costos operativos.

Se refieren al alza del precio del diésel por factores como el impacto de la guerra en Medio Oriente.

El anuncio de Luque se da días después de que la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, señalara que se analizaba ampliar la medida por dos meses más.

Aún no hay un pronunciamiento del gremio del transporte sobre este anuncio.

¿Por qué la compensación?

El Gobierno Nacional recurrió en septiembre de 2025 a esta medida y la creación de un sistema de bandas, para aliviar los costos operativos de la transportación.

Esto, a raíz de la eliminación del subsidio a los combustibles.

En el caso del diésel, el precio por galón pasó de USD 1,80 a USD 2,80, y actualmente se comercializa en USD 2,96.

Sobre un eventual incremento del pasaje urbano, Luque recordó que los gobiernos locales son los encargados de revisar dichas tarifas.

Retorno de radares de tránsito

El ministro Luque también anticipó el retorno de los radares de control de tránsito, que fueron inhabilitados en el último semestre de 2024.

En septiembre de 2024, el Ministerio y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) iniciaron un proceso masivo de inhabilitación y clausura de 302 radares de velocidad en la red vial estatal.

Según el Gobierno, muchos de ellos operaban de forma irregular. Algunos no tenían la calibración adecuada y otros funcionaban como instrumentos de recaudación y no de seguridad vial.

"Ese radar, que coloquemos en algún sitio en específico, será comunicado, estará acompañado de señalización y será más de carácter preventivo". Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte

El ministro no dio fecha para el regreso de los radares, pero el anuncio se hace en un contexto de alta siniestralidad en el país.