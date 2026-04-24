Gobierno analiza extender compensación a transportistas en Ecuador

La ampliación de la compensación se analiza para el transporte inter e intra provincial.

El Gobierno analiza ampliar dos meses la entrega de la compensación a los transportistas interprovinciales e intraprovinciales. Así lo anunció la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, este viernes 24 de abril de 2026.

"Se está revisando el tema presupuestario y hay la posibilidad de que se amplíe dos meses más la compensación para el transporte inter e intra provincial", dijo Morillo en entrevista en Teleamazonas.

Morillo indicó que el ministro de Transporte, Roberto Luque, mantuvo una reunión con el gremio de transportistas para analizar la hoja de ruta que se seguirá para esta compensación.

El Gobierno de Ecuador implementó compensaciones económicas para transportistas por la eliminación del subsidio al diésel (diésel a $2,82/galón) desde el 12 de septiembre de 2025.

Los pagos, que oscilan entre 400 y 1 800 dólares mensuales, se extendieron inicialmente por siete meses