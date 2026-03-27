Ecuador se alista para la fase final de Misión Emprende

Todo listo para la fase final de Misión Emprende 593 powered by Shark Tank Latam. El reality incluye a 15 emprendedores finalistas en la plataforma de emprendimiento más reconocida del mundo.

El proceso incluyó distintas fases de formación y selección. Fueron más de 4 000 emprendedores postulantes y solo 15 llegaron a la fase final.

Los tres primeros lugares recibirán 100 000 dólares para potenciar sus empresas. El primer programa de emprendimiento de Ecuador se estrenó el 25 de marzo de 2026.

El reality será trasnmitido por el canal de YouTube de Shark Tank Latam.

Dentro del reality los emprendedores se enfrentarán a distintos desafíos par aponer a prueba su modelo de negocio, capacidad de innovación y potencial de crecimiento.

Los emprendimientos finalistas provienen principalmente de Quito, aunque también hay representación de otras ciudades como Guayaquil, Cuenca, Ambato y Tena.

De acuerdo con los datos de la Alianza para el Emprendimiento e Innovavión (AEI), los proyectos seleccionados ya generan actividad económica relevante, con ventas que superan los 15 millones de dólares en conjunto y la creación de más de 200 empleos directos.

El camino de los emprendedores

Solo 15 emprendedores quedaron como finalistas. Pero además, 1 700 participantes accedieron a capacitaciones especializadas.

300 emprendedores pasaron a la segunda fase, donde defendieron su negocio con un video pitch. De ellos, solo 100 clasificaron a los campamentos de emprendimiento en Quito, Guayaquil y Cuenca.

¿Quiénes son los miembros del jurado?